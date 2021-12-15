Новости

Украинское правительство дискриминирует крупнейшего инвестора в "зеленую" энергетику ДТЭК – ведущее американское издание The Hill

2 22838
Украинское правительство дискриминирует крупнейшего инвестора в "зеленую" энергетику ДТЭК – ведущее американское издание The Hill
Кабинет Министров Украины дискриминировал ДТЭК ВИЭ при выплате долгов за "зеленую" энергию, недоплатив компании 3 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское печатное и интернет-издание о политике The Hill.

"Правительство Украины, которое с 2020 года накопило большие долги перед производителями энергии из возобновляемых источников, недавно выплатило их, за исключением долгов перед ДТЭК, который является крупным инвестором в этом секторе", - отмечает издание.

Напомним, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн. евро у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд. грн.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    оо!.. Ахметка купил размещение статьи в "The Hill"..
    наверно потом включит стоимость продажного американского журнашлюхи в тарифы для простых украинцев..
  • Oljik
    The Hill не вистачає чесних, професійних і непідкупних журналістів таких як Лєщєно, Наєм, Наталка Пв-вареника...тощо.
  • Small Jerboa
    "купил" или "не купил", то вопрос десятый.
    А вот то, что это ПРАВДА ты ничем опровергнуть не сможешь.
    И то, что эту статью прочитают другие ИНВЕСТОРЫ никак не предотвратишь.
    И где твои "инвестняни" будут?
    Правильно - В ЗА..НИЦЕ!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости