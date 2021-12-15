Новости

Зарплату в конверте не получал, "Слугам народа" их не раздавал, - Корниенко

2 47247
Зарплату в конверте не получал, "Слугам народа" их не раздавал, - Корниенко
Первого вице-спикера Александра Корниенко не вызвали на допрос в НАБУ по поводу зарплат в конвертах депутатам от фракции "Слуга народа".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в среду.

Корниенко рассказал, что и по другим вопросам его тоже не вызывали.

"Я был однажды в НАБУ. Мы с покойным Антоном (Поляковым. - Ред.) ходили "сдаваться" по выборам. У Антона было подозрение, что в списках продавались места. Мы с детективами быстро разобрались, что это не подследственность НАБУ. На этом история и закончилась", - заметил первый вице-спикер.

Он подчеркнул, что не получал зарплату в конвертах, а также не раздавал ее "Слугам народа", когда занимал должность первого заместителя председателя фракции СН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Откровения" Богдана не смотрел. Это какой-то художественный жанр, сериал, а не политика, - Корниенко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Кардан_вал
    Йому, мабуть, без конверту на картку кидають...
  • Oljik
    Або в корзину для сміття.
  • Ан Мур
    сказав напівправду. Кеш, справді, не він роздає, не його обов'язки.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости