Евросоюз готов к "беспрецедентным мерам" в случае агрессии РФ против Украины, - фон дер Ляйен
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Конечно, мы хотим хороших отношений с Россией, но будет ли это так - зависит от поведения России", - отметила она.
По ее словам, Россия сейчас выбирает "агрессивный подход по отношению к своим соседям".
Она напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС готов в случае новой агрессии расширять санкции и принять "дополнительные беспрецедентные меры с серьезными последствиями для России".
В то же время фон дер Ляен призвала Россию избрать путь деэскалации и выполнять международные обязательства.
Она также снова заверила в "непреклонной поддержке" Украины со стороны ЕС.