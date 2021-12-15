Поправки "слуг народа" Арахамии и Гетманцева в законопроект об учете акциза по продаже сигарет противоречат Директиве ЕС, - JTI Украина

Сегодня бюджетный Комитет Верховной Рады рассмотрит поправку №104 к проекту закона №5719 по учету акциза по розничной продаже сигарет. Ее авторами являются глава Комитета Даниил Гетманцев, а также руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В интервью агентству Интерфакс-Украина директор по корпоративным вопросам табачной компании "JTI Украина" Гинтаутас Диргела заявил, что эта поправка внесена без согласования с участниками табачного рынка и полностью противоречит Европейской Директиве 2014/40/ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

Агентство напоминает, что ранее аналогичная поправка вносилась в проект закона №5600, однако депутаты ее отклонили. Как отмечает агентство, в поправке №104 к законопроекту №5719 предполагается существование нескольких систем отслеживания табачных продуктов (Track&Trace) и наделение производителей полномочиями контролирующих органов, а это противоречит Директиве.

Поправка Гетманцева и Арахамии предоставляет производителям и импортерам подакцизных товаров право самостоятельно определять средства и формы защиты своей продукции, а также внедрять механизмы для отслеживания их оборота у последующих потребителей. Они предлагают дать право производителям проводить проверки на предмет фальсификации и законности обращения сигарет среди других субъектов хозяйствования (в том числе иностранных) и физических лиц. В Украине 38 лицензий на производство табачных изделий. Это значит, что в Украине может появиться 38 абсолютно разных Track&Trace систем.

Если поправка №104 будет принята, производители будут наделены несвойственными им полномочиями контроля над собственными контрагентами, то есть частично им могут быть переданы полномочия контролирующих органов. Тем самым производители окажутся в привилегированном положении по отношению к своим контрагентам, (в частности, проверять доказательства наличия системы отслеживания, документы, требовать доказательства уровня спроса на продукцию и т.п.).

"Любые инсинуации о том, что поправка может быть выгодна табачным производителям, неуместны. Нормы, прописанные в ней, противоречат европейским, а также создают антиконкурентные условия на рынке, поэтому мы не поддерживаем этот законопроект", - заявил директор по корпоративным вопросам компании "JTI Украина".

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