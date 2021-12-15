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Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов: для путешествий откроются десятки стран

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Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов: для путешествий откроются десятки стран
Украина готовится присоединиться к Глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"В скором времени с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не потребуют дополнительных COVID-документов для пересечения границы ", – сказала Карчевич.

По ее словам, вакцинированные украинцы смогут посетить больше стран мира, без ПЦР-тестов и самоизоляции, когда это позволяет эпидемическая ситуация.

На сегодняшний день такой доступ для граждан Украины открыт в 52 странах мира, признающих COVID-сертификаты в приложении "Дія".

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Топ комментарии

  • Tui Yii
    По поводу карантина - не находите что это бредово - если тест то покажет что здоров, зачем сидеть на карантине???
    Ну а то что людям с двумя (а некоторым и с тремя ) проколами один хрен нужно подтверждать тестом что они стерильны - перебор и идиотизм. Зачем тогда кололи??
    И в чем разительная разница между здоровым и не проколотым с норм. тестом, и с проколотым с сертификатом и норм.тестом???? И тот и тот здоровы, только первому нужно отсидеть срок, а у второго есть бумажка????? Ведь бред же полный.
  • Tui Yii
    дозвезды все эти сертификаты, вся европа один хрен тест не позднее 24ч на вьезде требует .Так что проколотому еще и нужно доказать что он не просто проколотый, а проколотый и незаразный (считай стерильный).Более бредовой хрени придумать нельзя было еще парулетназад.
  • Лариса fb3d953c
    Зеленая власть хвалится что присоединила Украину к черным глобалистам и их цифровизации населения для контроля и управления цифрорабами. Есть чем хвастать по их мнению. В нормальных странах отказываются от кодов, масок, локдаунов, обязательных экспериментальных прививок населения ( опытов над людьми), люди байкотируют те магазины где введены коды, они пустые, это такая страна как Швеция. У нас же зеленые наперсточники хвастают, тем что дурят людей и принуждают, нарушая Конституцию страны. Они уже ввели третью вакцинацию для стариков и тяжелобольных, хотят их добить. Хочется думать , что эти подонки ответят когда - нибудь за свои злонамеренные поступки в отношении людей и всего человечества.
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