Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов: для путешествий откроются десятки стран
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Украина готовится присоединиться к Глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
"В скором времени с украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не потребуют дополнительных COVID-документов для пересечения границы ", – сказала Карчевич.
По ее словам, вакцинированные украинцы смогут посетить больше стран мира, без ПЦР-тестов и самоизоляции, когда это позволяет эпидемическая ситуация.
На сегодняшний день такой доступ для граждан Украины открыт в 52 странах мира, признающих COVID-сертификаты в приложении "Дія".