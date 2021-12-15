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Заявления о зарплатах в конвертах для "слуг народа" негативно влияют на репутацию партии, - Шуляк

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Заявления о зарплатах в конвертах для "слуг народа" негативно влияют на репутацию партии, - Шуляк
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк называет досадными обвинениями заявления некоторых коллег о зарплатах в конвертах для "слуг народа".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в комментарии журналистам в ВР в среду.

По словам Шуляка, такие заявления негативно влияют на репутацию "слуг народа".

"Я бы очень хотела, чтобы кто-то наконец занялся этим вопросом. Я являюсь заместителем председателя фракции. В мою группу, с которой я работала, до того, как возглавила партию, одно время входили Анна Скороход, Александр Дубинский, Александр Юрченко. Я думаю , все эти люди, уже не являющиеся членами фракции "Слуга народа", могли бы рассказать, действительно ли были такие вещи (зарплаты в конвертах. - Ред.)", - подчеркнула нардеп.

Она отметила, что если эти депутаты молчат, то заявления о зарплатах в конвертах "похожи на клевету".

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Топ комментарии

  • Андрей Shaman
    репутація слуг?))))))))))))
    а пані з гумором))))
  • Ksenia VB
    Об'єктивно практично всі зелені депутати значно і стрімко покращили своє матеріальне становище. Навіть почали декларувати мільйони, купувати дорогу нерухомість, елітні автівки, тощо. Де вони їх понабирали ? Тож не з неба впало.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    т.е. сам факт как бы не влияет на имидж, а освещение сего факта - ух как подорвало ))))
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