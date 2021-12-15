Заявления о зарплатах в конвертах для "слуг народа" негативно влияют на репутацию партии, - Шуляк

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк называет досадными обвинениями заявления некоторых коллег о зарплатах в конвертах для "слуг народа".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в комментарии журналистам в ВР в среду.

По словам Шуляка, такие заявления негативно влияют на репутацию "слуг народа".

"Я бы очень хотела, чтобы кто-то наконец занялся этим вопросом. Я являюсь заместителем председателя фракции. В мою группу, с которой я работала, до того, как возглавила партию, одно время входили Анна Скороход, Александр Дубинский, Александр Юрченко. Я думаю , все эти люди, уже не являющиеся членами фракции "Слуга народа", могли бы рассказать, действительно ли были такие вещи (зарплаты в конвертах. - Ред.)", - подчеркнула нардеп.

Она отметила, что если эти депутаты молчат, то заявления о зарплатах в конвертах "похожи на клевету".

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