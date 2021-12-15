Завернул в ковер и вывез тело за город: в Днепропетровской области задержан подозреваемый в убийстве военного

В Новомосковске Днепропетровской области задержан 32-летний подозреваемый в убийстве военнослужащего. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему смертельные ножевые ранения, после чего завернул тело в ковровое покрытие и вывез на обочину дороги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Новомосковского РОП.

Как установили полицейские Новомосковского районного отдела полиции, преступление произошло в ночь с 11 на 12 декабря в съемной квартире в г. Днепр. Между мужчинами возник конфликт, во время которого нападавший нанес потерпевшему многочисленные удары ножом. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул тело в ковровое покрытие и вывез на автомобиле за город.

13 декабря около 16 часов в полицию поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины на обочине автодороги вблизи пгт Губиниха. На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 48-летний военнослужащий.

Уже на следующий день полицейские установили подозреваемого в совершении умышленного убийства – 32-летнего коллегу по службе погибшего. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере задержанному сообщено о подозрении. Следствие продолжается.