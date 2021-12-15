Коломойский не будет платить 4,7 млрд грн штрафа, плюс ему подарили 800 млн грн в год от ренты на руду. Как вам деолигархизация? - ЦПК

Вместо обещанной деолигархизации в последнее время было принято ряд решений в пользу олигарха Игоря Коломойского и его бизнеса.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции", информирует Цензор.НЕТ.

"Слушайте, как-то везет Коломойскому в последнее время. Судите сами, только за последние несколько недель:

– Коломойскому подарили 800 млн грн в год, оставив на том же уровне ренту на марганцевую руду. В этом году олигарх получил еще и рекордную прибыль на фоне повышенного спроса на сырье. И если железную руду депутаты решили привязать к мировым ценам, то марганцевую из закона №5600 в последний момент убрали.

- Шестой апелляционный административный суд заблокировал использование Антимонопольным комитетом доказательств НАБУ о деятельности топливного картеля Коломойского. Это решение позволит олигарху не платить в бюджет 4,7 млрд грн штрафа.

– Акционеры "Укрнафты" планируют разделить активы компании, в результате чего перспективные и наиболее рентабельные нефтяные активы отойдут бизнес-группе Коломойского. Как пишут СМИ, Коломойскому отойдет 55% активов "Укрнафты" и взыскание долгов за газ на $1 млрд.

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"Как вам деолигархизация? Полный джекпот для Коломойского будет, если получится сорвать конкурс на руководителя САП. Интерес Коломойского в том, чтобы уничтожить производство НАБУ/САП относительно ПриватБанка, в котором ключевым фигурантам уже и подозрения вручено (помните, Сытник чартер сажал). "Без честного руководителя САП уничтожить это дело Коломойскому будет значительно легче. Недоликвидированный ОАСК здесь может как раз пригодиться!", - резюмирует ЦПК.





