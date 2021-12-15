В Украине достаточно энергоресурсов для спокойного прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"2 месяца прошло с начала отопительного сезона и можем говорить, что сейчас все проходит абсолютно спокойно и стабильно. К началу отопительного сезона "Нафтогаз" закачал в подземные хранилища 18,6 млрд кубометров газа", - сказал Шмыгаль, добавив, что средний показатель, с которым Украина начинала отопительный сезон в предыдущие годы – 17,9 млрд. куб.м.
"По состоянию на середину декабря у нас в газохранилищах более 15 млрд кубометров газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные предприятия", - отметил он.
"Осенне-зимний период проходит стабильно, энергоресурсов у нас достаточно, а тарифы для населения, как мы и обещали, расти не будут", – добавил он.