Новости

"Веерных отключений" электроэнергии в Украине нет, - Шмыгаль

2 22053
"Веерных отключений" электроэнергии в Украине нет, - Шмыгаль
Сейчас в Украине нет никаких "веерных отключений" электроэнергии.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"С начала отопительного сезона никаких веерных отключений потребителей, то есть отключений связанных с мерами для принудительного снижения потребления, не происходило. Графики ограничения мощности и аварийного отключения не применялись. Это официальное сообщение "Укрэнерго", и только "Укрэнерго" может применять такие ограничения", – отметил Шмыгаль.

"Отключения на несколько часов, которые могут происходить в том или ином городе, - это неотложные ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее. Или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине достаточно энергоресурсов для спокойного прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Рекрут
    Віялових відключень не буде, тільки кожень день планові ремонтні роботи.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Всі відключення анонсують як планові роботи, брехня і далі.
  • Alexey Chernyavsky
    Да только у нас третий раз за неделю по четыре часа для проведения работ. А мне какая разница работы это или веерные отключения.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости