Посольство на связи с украинским журналистом Цымбалюком, обвиняемым в РФ в экстремизме, - МИД

Посольство Украины в России и Министерство иностранных дел Украины на связи с украинским журналистом Романом Цымбалюком, обвиняемым РФ в экстремизме.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские власти продолжают выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами". МИД и посольство в Москве в связи с Романом Цымбалюком. Как украинский гражданин он будет пользоваться нашей полной поддержкой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что против украинского журналиста Цымбалюка в РФ возбудили дела об экстремизме.

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