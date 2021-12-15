Посольство на связи с украинским журналистом Цымбалюком, обвиняемым в РФ в экстремизме, - МИД
7 27924
Посольство Украины в России и Министерство иностранных дел Украины на связи с украинским журналистом Романом Цымбалюком, обвиняемым РФ в экстремизме.
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"Российские власти продолжают выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами". МИД и посольство в Москве в связи с Романом Цымбалюком. Как украинский гражданин он будет пользоваться нашей полной поддержкой", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что против украинского журналиста Цымбалюка в РФ возбудили дела об экстремизме.