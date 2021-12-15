Кабмин одобрил назначение Синегубова главой Харьковской ОГА
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Кабинет Министров одобрил назначение Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации.
Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Согласовано назначение Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Кабмин также одобрил увольнение Синегубова с должности главы Полтавской областной государственной администрации, которую он занимает сейчас.