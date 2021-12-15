За первые двое суток заявки на "ковидную тысячу" подали более полумиллиона граждан, - Шмыгаль

За первые двое суток тестирования онлайн-услуги выдачи 1000 грн в рамках проекта "єПідтримка" оформлены более 500 тыс. заявок на выплату.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Премьер напомнил, что на этой неделе стартовало тестирование программы Президента Украины "єПідтримка". За несколько дней банки открыли более 1,7 млн ​​виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен.

"За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлены более 500 тыс. заявок на выплату. Это неплохой старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу. А Правительство продолжит работать над усовершенствованием программы", - отметил Шмыгаль.

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