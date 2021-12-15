За первые двое суток заявки на "ковидную тысячу" подали более полумиллиона граждан, - Шмыгаль
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За первые двое суток тестирования онлайн-услуги выдачи 1000 грн в рамках проекта "єПідтримка" оформлены более 500 тыс. заявок на выплату.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
Премьер напомнил, что на этой неделе стартовало тестирование программы Президента Украины "єПідтримка". За несколько дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карт для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен.
"За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлены более 500 тыс. заявок на выплату. Это неплохой старт. С 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу. А Правительство продолжит работать над усовершенствованием программы", - отметил Шмыгаль.