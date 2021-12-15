Из-за программы списания вагонов по возрасту страна ежегодно будет терять больше 50 млрд грн, - нардеп

Решение о списании железнодорожных вагонов по возрасту будет стоить 2 млрд долларов ежегодных убытков для станы.

Об этом написал народный депутат Муса Магомедов в колонке для Минпрома.

"Эта идея не только не имеет под собой внятного экономического обоснования, но и ее реализация может привести к масштабным убыткам для национальной экономики. Если допустить, что завтра данный приказ вступит в силу, то придется в один момент списать 75 тыс вагонов. Среди них окажется 63% всех полувагонов, имеющихся в стране, и 100% всех зерновозов", - написал Магомедов.

Он напомнил, что полувагоны являются основным транспортным средством для перевозки железной дорогой грузов ГМК, а зерновозами преимущественно поставляется продукция на экспорт. И в случае принятия Мининфраструктуры решения о списании вагонов по возрасту, перевозки железной дорогой будут заблокированы, а экспортеры потеряют контракты и вынуждены будут приостановить работу.

"Без работы останутся сотни тысяч украинцев, государство потеряет десятки миллиардов налоговых поступлений, а моногорода, зависящие от экспортных предприятий, окажутся на грани выживания прямо в разгар отопительного сезона, когда муниципальная экономика наиболее уязвима. По оценкам, общие убытки экономики составят минимум 2 млрд долл в год", - сообщил Магомедов.

По его подсчетам, на то, чтобы построить необходимое количество новых вагонов вместо списанных, потребуется не менее 5 лет, за которые отечественные экспортеры полностью утратят свои позиции на мировых рынках, а потери экономики будут исчисляться сотнями миллиардов гривен.

"Нельзя принимать решение, не просчитав его последствий. Иначе дело может обернуться катастрофой, как, например, потерей 10 млрд долл в течении пяти лет из-за желания чиновников во что бы то ни стало дать заработать вагоностроителям в ущерб многим другим отраслям", - подытожил Магомедов.

Как известно, МИУ подготовило проект Приказа, по которому грузовые вагоны будут списываться не исходя из технического состояния, а исключительно на основании нормативного возраста. Программа обновления парка будет проходить в рамках проекта "Большая стройка на УЗ", а стоимость ее составит более 100 миллиардов гривен. МИУ даже подготовило Меморандум: его подписантами должны стать Укрзализныця, ряд банков, которые будут участвовать в кредитовании УЗ и вагоностроительные вагоны.

В свою очередь, более 200 украинских крупнейших предприятий и ассоциаций подписали Антимеморандум, и призвали ведомство не списывать вагоны по советской "возрастной" схеме, ведь она повлечет за собой дефицит подвижного состава.

Также представители крупнейших украинских ассоциаций и общественных объединений обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому и призвали его отменить приказ МИУ, ведь он угрожает экономической безопасности Украины.