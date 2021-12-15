На рынке в Харькове произошла стрельба: пострадали двое мужчин 63-х и 57-ми лет

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта на рынке в Холодногорском районе Харькова, в результате которого были травмированы двое мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о драке мужчин и стрельбе возле станции метрополитена "Центральный рынок" поступила в полицию 15 декабря около 11:30.

В результате происшествия в больницу с телесными повреждениями доставлены двое мужчин 63-х и 57-ми лет.

Как пишет "Суспільне", по словам директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, у стрелявшего есть рана на лице, он в состоянии опьянения, а у 57-летнего мужчины - ушибленная рана голени от выстрела из травматического оружия. От госпитализации мужчина отказался.

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По адресу работает следственно-оперативная группа полиции.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №3. Все обстоятельства происшествия выясняются.