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Люди с иммунодефицитом, онкологическими заболеваниями и 60+ - Радуцкий о категориях, которые следует немедленно вакцинировать бустерной дозой

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Люди с иммунодефицитом, онкологическими заболеваниями и 60+ - Радуцкий о категориях, которые следует немедленно вакцинировать бустерной дозой
Третьей дозой вакцины от COVID-19 следует защитить наиболее уязвимые группы населения.

Об этом сегодня в комментарии журналистам в ВР сказал нардеп "Слуги народа", глава парламентского комитета "Здоровье нации" Михаил Радуцкий. информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это люди с иммунодефицитом, с онкологическими заболеваниями, а также люди после 60 лет. Как мы и начинали вакцинацию: поочередно более уязвимы, дальше менее уязвимы, потом все", - заметил он.

По словам нардепа, ВОЗ не отрицает, что третьей дозой может быть любая вакцина, независимо от того, какими были две предыдущие.

Радуцкий также рассказал, что приложение "Дія" подтянет данные о третьей вакцине после проведения вакцинации.

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Топ комментарии

  • Artem Sokolov 44bda43b
    Господа кольщики, а Вам не кажется, что лучше вообще не экспериментировать с иммунной системой этих людей ?
  • Антип61
    Мало ли что кому кажется...
  • Герхард
    А до тех пор, пока каличей и стариков не вакцинируют, надо сливать неиспользованные вакцины в канаву.

    Логично же.
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