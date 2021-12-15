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Надо готовиться к тому, что штамм коронавируса "Омикрон" к середине января станет доминирующим в Европе, - фон дер Ляйен

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Надо готовиться к тому, что штамм коронавируса "Омикрон" к середине января станет доминирующим в Европе, - фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, отметила, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется очень быстро и может стать доминирующим уже к середине января.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает AFP.

"Научные данные свидетельствуют, что стоит готовиться к тому, что вариант "Омикрон" к середине января станет доминирующим в Европе", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Европа сейчас в гораздо лучшем положении, чем раньше, прежде всего благодаря доступности вакцин от коронавируса в достаточном количестве.

По ее словам, полностью привиты уже 66,6% жителей блока, и сейчас важно уделить внимание прививкам усиливающей дозой, что будет наилучшей защитой от нового штамма.

Во вторник во Всемирной организации здравоохранения заявили, что "Омикрон" распространяется "со скоростью, которую мы никогда не видели с другими вариантами", и странам следует принять меры, чтобы избежать перегрузки медицинской системы.

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Как сообщалось ранее, 15 декабря первые случаи заражения штаммом "Омикрон" подтвердила Литва, став 26-й из стран блока, где известно о случаях заражения.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, за сутки с 13 на 14 декабря по всему ЕС и странам Европейской экономической зоны обнаружили еще 441 новый случай заражения "Омикроном".

Всего известно уже о 2127 случаях. Больше всего из них обнаружили в Норвегии (1176), Дании (268), Франции (130), Германии (101), Бельгии (73), Швеции (51), в остальных странах – пока менее 50.

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Топ комментарии

  • Tui Yii
    а с какой она стала бесплатна???? Так или иначе все вакцины ЗАКУПЛЕНЫ у производителя, и эти производители приподнялись за год в 10-20 раз. получив кеш на свои счета.
  • Tui Yii
    Наукові дані свідчать, що варто готуватися до того, що варіант "Омікрон" на середину січня стане домінуючим у Європі", - сказала фон дер Ляєн.Вона додала, що Європа нині у значно кращому становищі, ніж раніше, передусім завдяки доступності вакцин від коронавірусу у достатній кількості.За її словами, повністю щеплені вже 66,6% жителів блоку і зараз важливо приділити увагу щепленням підсилювальною дозою, що буде найкращим захистом від нового штаму. Джерело: https://censor.net/ua/n3305376

    При этом на вьезде в любую страну - сдай свежий тест, ибо доверия этим прививкам нет нигде

    Проколотые должны быть не просто проколоты, они должны быть незаразны.Правда и здоровые непроколотые могут быть незаразны, ноэтосовершеннодругое , немедленно в карантин
  • VOLVO XC 70
    бабахнет и очень скоро да так что сразу все забудут про высосаный из лабораторий Ковид... последствия прививок шмундяка будут куда страшнее...и безальтернативны... морги будут забиты вмиг.... да перестанут быть заразными.... но будут привитые и мертвые.. или инвалидностью рост которых достигнет 40-45% в группе привитых молчу про бесплодие рост онкологий иммунологических болезней и побочек типа летальных скоротечных инфарктов сердца легких тромбозов и расслоение кровотворной и магистральных аорт и сосудов.. никто так и не пояснил-- что и от чего колят... на перспективу... да вы заболеете.... но не умрете ..а может нет--таки ДА вы умрете, но позже и наверняка а вот если не кололись есть шанс пробежать между каплями.... медицинский аспект давно утрачен ....все поглащается аргументацией ДИКТАТУРА ВОПРЕКИ ЛОГИКЕ И ОЧЕВИДНОСТИ БРЕХНЯ ВЛАСТЕЙ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ.... ПОДАВЛЕНИЕ ИНАКОМЫСЛИЯ И ИНОГО МНЕНИЯ К КОВИДУ И ПРИВИВКАМ..... ПОПЫТКА ВЛАСТЕЙ ПОСТРОИТЬ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗОМБИ....
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