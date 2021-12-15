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Россия заплатит высокую цену за любое нарушение территориальной целостности Украины, - Шольц

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Россия заплатит высокую цену за любое нарушение территориальной целостности Украины, - Шольц
Любое нарушение Россией территориальной целостности Украины будет иметь Россию высокую цену.

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, Германия с большой обеспокоенностью следит за ситуацией безопасности на российско-украинской границе.

"Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем выступать здесь единым фронтом с нашими европейскими партнерами и нашими трансатлантическими союзниками", - отметил Шольц.

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Топ комментарии

  • Микола Папізже
    Скажіть хто небудь тому Шольцу, що россія вже 7 років, як порушила кордони України.
  • Підлога Маккартні
    Так уже ж порушили: крысм отжали и бойню на домбасе затеяли. А вы, курвы, схавали...
  • tamerlan
    Где то это уже звучало со стороны тевтонцев. А! Вспомнил! Комсомолка из ШТАЗИ пальчиком грозила.
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