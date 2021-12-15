Брат скандального главы ОАСК Вовка Зонтов выпущен под залог в 7,61 млн грн. Сначала было 35 млн грн
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
"13 декабря за него внесен залог в сумме 7,61 млн грн", - сказали в САП.
В то же время в САП уточнили, что подозреваемый находился под стражей с 6 апреля 2021 года.
Напомним, в апреле следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки
Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал его на два месяца с альтернативной залога 35 млн 185 тыс. грн.
21 апреля брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки.