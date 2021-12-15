Зеленский просит Азербайджан помочь Украине с освобождением пленных
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по поводу возможности присоединения Азербайджана к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский и Алиев встретились в Брюсселе.
"Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, незаконно удерживаемых в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса", - заявил Зеленский.
Также стороны обсудили транзит грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия – морем и железной дорогой.
Зеленский предложил провести в феврале в Киеве саммит при участии президентов Азербайджана и Турции по случаю 30-летия установления дипломатических отношений Украины с этими странами.