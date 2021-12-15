Абитуриенты с ВОТ будут получать около 6 тыс. грн стипендии во время прохождения реинтеграционных курсов

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете, для обеспечения реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Усовершенствование документа направлено на увеличение стипендиального обеспечения абитуриентов с временно оккупированных территорий, которые будут проходить обучение на реинтеграционных курсах в 2022 году. С 1 января 2022 года оно составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года на 4 человека (7 грн) без учета налогов и сборов, которые должны быть уплачены. После всех отчислений сумма составит около шести тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, решением Правительства:

- расширена целевая аудитория реинтеграционных курсов за счет категории лиц, которые в предыдущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования;

- установлен запрет участвовать в реинтеграционных курсах лицам, которые проходят или завершили обучение в украинских заведениях высшего образования, лицам, обучавшимся на реинтеграционных курсах в предыдущие годы, а также внедрен механизм верификации соответствующей информации;

- предоставлена ​​возможность проведения мероприятий, определенных Порядком использования средств (кроме реинтеграционных курсов), а также для внутренне перемещенных лиц;

- смещен акцент на обучение на реинтеграцию молодежи с временно оккупированных территорий в украинское социокультурное пространство.

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