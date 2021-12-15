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Для въезда в Польшу теперь нужны и сертификат о вакцинации, и отрицательный ПЦР-тест

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Для въезда в Польшу теперь нужны и сертификат о вакцинации, и отрицательный ПЦР-тест
С 15 декабря граждане, прибывающие в Польшу из-за пределов ЕС, в том числе из Украины, кроме сертификата о вакцинации должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2.

Этот результат должен быть на польском или английском языке. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"При пересечении границы, кроме сертификата о вакцинации, граждане должны предоставить результаты отрицательного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не раньше, чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда этот тест был сделан", – говорится в сообщении.

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Это требование не касается учащихся, обучающихся на территории Польши или в соседней стране, сопровождающих их опекунов, детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
    Растёт понимание что прививачка ничего не гарантирует. Вопрос что дают сертификаты про них набирает силу.
  • юрий П cf937564
    ну вот,хоть кто понял,что вакцина,это лишь проформа.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    вакцина не есть гарантия что человек не переносчик,напротив-из за лёгкой формы болезни много людей не обращают внимание на симптомы
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