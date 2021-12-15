РФ оказывает давление на украинского журналиста Цымбалюка, - Денисова

РФ оказывает давление на украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цымбалюка и фактически лишает его права на свободу выражения мнения и осуществления профессиональной деятельности.

Об этом пишет в Фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Она напоминает, что Роман Цымбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России.

"Его обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел за 20.3.1 КоАП РФ (разжигание ненависти или вражды). Также на журналиста осуществляется атака из-за пропагандистских СМИ, обвиняющих Романа в шпионской деятельности", - отмечает Денисова.

"Такие действия в отношении журналистов недопустимы. Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство на связи с украинским журналистом Цымбалюком, обвиняемым в РФ в экстремизме, - МИД

Напомним, ранее сообщалось, что против украинского журналиста Цымбалюка в РФ возбудили дела об экстремизме.