РФ оказывает давление на украинского журналиста Цымбалюка, - Денисова
Об этом пишет в Фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
Она напоминает, что Роман Цымбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России.
"Его обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел за 20.3.1 КоАП РФ (разжигание ненависти или вражды). Также на журналиста осуществляется атака из-за пропагандистских СМИ, обвиняющих Романа в шпионской деятельности", - отмечает Денисова.
"Такие действия в отношении журналистов недопустимы. Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", - добавила она.
Напомним, ранее сообщалось, что против украинского журналиста Цымбалюка в РФ возбудили дела об экстремизме.