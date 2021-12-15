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РФ оказывает давление на украинского журналиста Цымбалюка, - Денисова

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РФ оказывает давление на украинского журналиста Цымбалюка, - Денисова
РФ оказывает давление на украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цымбалюка и фактически лишает его права на свободу выражения мнения и осуществления профессиональной деятельности.

Об этом пишет в Фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Она напоминает, что Роман Цымбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России.

"Его обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел за 20.3.1 КоАП РФ (разжигание ненависти или вражды). Также на журналиста осуществляется атака из-за пропагандистских СМИ, обвиняющих Романа в шпионской деятельности", - отмечает Денисова.

"Такие действия в отношении журналистов недопустимы. Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", - добавила она.

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Напомним, ранее сообщалось, что против украинского журналиста Цымбалюка в РФ возбудили дела об экстремизме.

РФ оказывает давление на украинского журналиста Цымбалюка, - Денисова 01

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Топ комментарии

  • Сергей Андрейчев
    Вали оттуда,пока не поздно.Тебя еще выкупать...
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    Роме нужно брать руки в ноги и бежать из мордора.Это ему говорили и Айдер и Аркадий Бабченко.До 24 числа осталось мало времени
  • fg cbn
    Ботоксный фюрер Путлер - это лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками.
    Уже всем должно быть очевидно, что гэбня - это хамоватые, циничные бандиты, это отмороженная мафиозная группировка, прикрывающаяся атрибутами государства и использующая все его админ. ресурсы, а бюджет государства - как свой общак. Никакой другой существующей мафиозной группировке в мире такое и не снилось
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