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Две дозы вакцины CoronaVac не защищают от штамма "Омикрон", - исследование

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Две дозы вакцины CoronaVac не защищают от штамма "Омикрон", - исследование
Две дозы вакцины CoronaVac не защищают от нового штамма коронавируса "Омикрон". У Pfizer есть защита, но она слаба.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование Гонконгского университета.

Отмечается, что штамм "Омикрон" смог снизить эффективность двух доз вакцины от COVID-19, в частности вакцины CoronaVac.

Следовательно, люди, получившие вакцину, или даже переболевшие COVID-19, могут иметь более высокий риск повторного заражения.

Издание сообщает, что ни у одного из 25 человек, получивших обе дозы вакцины CoronaVac, не был обнаружен уровень антител, необходимого для борьбы с вирусом.

Что касается вакцины Pfizer, то такие антитела были обнаружены только у 5 из 25 вакцинированных. Однако даже они были в 35-40 раз ниже, чем против штаммов "Бета" или "Дельта".

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    Кольщик наколи мне куаркод,
    Рядом чудотворный крест с иконами,
    Чтоб играли там антитела
    С дельтами и омикронами.
  • Cтарий Кінь
    По-перше, нема гарантій що, легкий перебіг хвороби пов'язаний з вакцинацією. По-друге, більшість з тих, хто уповноважений від влади говорити про хвороби не є вірусологами але чиновниками, які в кращому випадку закінчили медичний. Достатньо подивитися коли вони останній раз практично займалися медициною.
  • Максим Дрозд eda05b29
    Не вакцинирован вообще, 2 года, полёт нормальный.
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