Террориста из "группы Безлера", который пытал украинских военных, приговорили к 11 годам тюрьмы, - СБУ

К 11 годам заключения приговорен участника незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР". Мужчина пытал военнослужащих сил антитеррористической операции и местных жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленник входил в состав группировки, которую возглавлял диверсант военной разведки РФ Безлер.

По заданию своего главаря он производил видеосъемку "допросов" украинских военных. Затем монтировал и выкладывал выбитые "признания" в интернет, в том числе на сайтах русских наемников.

Кроме того, сфабрикованные видеоматериалы использовали представители российских спецслужб для проведения информационных диверсий против Украины.

В ходе спецоперации в июне 2020 контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Мариуполе.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в 2014 году добровольно присоединился к "группе Безлера". Там его назначили "помощником" по пропаганде и информационным операциям.

Злоумышленник участвовал в физических издевательствах над заложниками боевиков. Потерпевших незаконно содержали в помещении бывшего Горловского подразделения милиции.

Суд признал злоумышленника виновным за:

– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

– ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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