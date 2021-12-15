Террориста из "группы Безлера", который пытал украинских военных, приговорили к 11 годам тюрьмы, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что злоумышленник входил в состав группировки, которую возглавлял диверсант военной разведки РФ Безлер.
По заданию своего главаря он производил видеосъемку "допросов" украинских военных. Затем монтировал и выкладывал выбитые "признания" в интернет, в том числе на сайтах русских наемников.
Кроме того, сфабрикованные видеоматериалы использовали представители российских спецслужб для проведения информационных диверсий против Украины.
В ходе спецоперации в июне 2020 контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Мариуполе.
По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в 2014 году добровольно присоединился к "группе Безлера". Там его назначили "помощником" по пропаганде и информационным операциям.
Злоумышленник участвовал в физических издевательствах над заложниками боевиков. Потерпевших незаконно содержали в помещении бывшего Горловского подразделения милиции.
Суд признал злоумышленника виновным за:
– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
– ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.