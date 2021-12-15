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Террориста из "группы Безлера", который пытал украинских военных, приговорили к 11 годам тюрьмы, - СБУ

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Террориста из "группы Безлера", который пытал украинских военных, приговорили к 11 годам тюрьмы, - СБУ
К 11 годам заключения приговорен участника незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР". Мужчина пытал военнослужащих сил антитеррористической операции и местных жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленник входил в состав группировки, которую возглавлял диверсант военной разведки РФ Безлер.

По заданию своего главаря он производил видеосъемку "допросов" украинских военных. Затем монтировал и выкладывал выбитые "признания" в интернет, в том числе на сайтах русских наемников.

Кроме того, сфабрикованные видеоматериалы использовали представители российских спецслужб для проведения информационных диверсий против Украины.

В ходе спецоперации в июне 2020 контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Мариуполе.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в 2014 году добровольно присоединился к "группе Безлера". Там его назначили "помощником" по пропаганде и информационным операциям.

Злоумышленник участвовал в физических издевательствах над заложниками боевиков. Потерпевших незаконно содержали в помещении бывшего Горловского подразделения милиции.

Суд признал злоумышленника виновным за:

– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
– ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Яна Зінкевич / Yana Zinkevych

    ВАЖЛИВО

    Служба безпеки України здійснює тиск на свідків, завдяки яким іноземні учасники АТО/ООС отримали статус УБД.
    Без УБД, вони не зможуть отримати громадянство по спрощеній процедурі, і тоді іноземним бійцям, що захищали Україну, загрожуватиме депортація до країни-агресора.

    Надзвичайна ситуація. Відбувається прецедент.
    Як ви знаєте, у нас є батальйон імені шейха Мансура.
    Це іноземні добровольці, дуже заслужені, ми всі знаємо про них.
    Це здебільшого чеченці, яким повернення назад в їхню країну немає.

    Саме для них, для інших таких бійців-іноземців ми вчора приймали важливий закон, щоб вони могли отримати громадянство.



  • а ес c5e83b5a
    мда. всего 11 лет. а почему не пожизненно
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Але при цьому вже три місяці здійснюється тиск СБУ на свідків, які свідчили цим бійцям іноземцям для отримання статусу учасника бойових дій.
    Що буде, якщо вони свідків все ж дотиснуть?

    Якщо хоча б один свідок відмовиться від одного бійця чеченця, всі бійці, що отримали УБД завдяки цим свідченням, втратять свій статус.

    Прецедент відбувся два місяці тому з батальйоном ОУН, коли так само позбавили двох інших бійців вже отриманого заслуженого статусу.

    Якщо цього разу це відбудеться, втратять статус близько 44 осіб, на яких свідчили ці свідки.
    Це батальйон 8-ий Аратта УДА. І це батальйон Шейха Мансура.

    І це також медики-добровольці.
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