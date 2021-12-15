"Центр развития мира" для помощи пострадавшим от агрессии РФ презентовали в Украине

Государственное предприятие "Украинский Национальный центр развития мира" будет собирать доказательства нарушений прав человека в отношении украинцев на временно оккупированных территориях и будет способствовать восстановлению справедливости, в частности в международных судебных инстанциях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мы сегодня имеем честь и возможность формально и по-человечески открывать центр, который для многих очень важен… в бюджете на текущий год заложены средства, необходимые для создания такого центра, и в бюджете на 2022 год заложены средства на деятельность такого центра", – подчеркнула министр.

По ее словам, будущий год станет периодом становления центра.

"У нас уже есть наработка, понимание, кто будет отвечать на каких направлениях… Если вы спросите меня о философии проекта, как я ее вижу, то я скажу следующее… это восстановление справедливости и доверия. Мы должны восстановить справедливость, потому что люди пострадали. Речь идет и о реестрах, и о фиксации фактов (нарушения прав человека) и восстановлении доверия друг к другу", - сказала вице-премьер.

Министр юстиции Денис Малюска отметил одно из важных направлений работы центра – документирование нарушений прав человека и нарушение гуманитарного права на оккупированных территориях.

По его словам, работа центра по координации сбора информации будет очень значима для юристов-международников в контексте активной фазы рассмотрения фактов нарушения прав человека в международных судебных инстанциях в исках против РФ.