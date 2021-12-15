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Наливайченко просит НАБУ расследовать роль Офиса президента и правительства в схеме хищения средств Энергоатома олигархом Коломойским

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Наливайченко просит НАБУ расследовать роль Офиса президента и правительства в схеме хищения средств Энергоатома олигархом Коломойским
Экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко обратился к НАБУ с просьбой расследовать роль должностных лиц Офиса президента и Кабинета Министров в коррупционных схемах по покупке электроэнергии государственных АЭС структур олигарха Игоря Коломойского по заниженной на 4 млрд грн цене.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав копию обращения.

"Обратился в НАБУ с просьбой расследовать хищение средств национальной компании "Энергоатом" на сумму свыше 4 млрд гривен структурами олигарха Коломойского в сговоре с руководством государства. Такая коррупционная схема невозможна без участия в ней топ-чиновников - Кабинета Министров и Офиса президента", - сообщил нардеп. Он отметил, что национальные АЭС, обеспечивающие более 50% потребностей Украины в электроэнергии, отдавали олигарху электроэнергию по заниженным ценам. "В то же время как все предприятия платят 3-4 грн за кВт.час, завод олигарха получал ток от государственной компании по 1,20 грн", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 9 декабря "Радио Свобода" выпустило расследование о преступном сговоре заводов Коломойского с властями, согласно которому олигарх получал электричество из государственных АЭС электроэнергию по заниженной цене для производства криптовалюты Bitcoin на Запорожском ферросплавном заводе.

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Топ комментарии

  • Панас Стець
    По скольку нужно скинуться, я готов, чтоб запаковать это мировое зло - беню, в клетку и отправить Штатам, они его там ждут... в Украине власть только потакает и прислуживает этому наглому передасту, вместо того, чтоб конфисковывать украденные в народа 150 млрдов. он продолжает и дальше красть....
  • Лариса fb3d953c
    Что тут расследовать? Во всей гадости, что за эти 2 года постигла Украину виноват зеленый офис и слуги. Такого бедлама и такого наглого беззакония и бандитизма Украина за свою 30 летнюю историю еще не видела. Это уже апогей. Но впереди будет уже заоблачный запредельный бардак, развал всего и смерть всех, в том числе и зеленых, которые сами себя уничтожат. Зеленые еще не исчерпали свои апокалиптические возможности. За бабло в конвертах они Землю перевернут.
  • Порохобандерівець
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