"Омикрон" станет доминантным штаммом в Европе с середины января, - фон дер Ляйен

Количество заражений COVID-19 растет, к середине января штамм Омикрон может стать доминантным в Европе.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К середине января мы можем ожидать, что "Омикрон" станет доминирующим штаммом в Европе", - сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что Евросоюз готов к борьбе с новым штаммом, учитывая, что в настоящее время почти 66,6% населения Европы получили обе дозы вакцины и более 62 млн человек получили "бустерную" дозу.

Количество случаев заражения коронавирусом серьезно увеличилось в Европе, однако, по словам фон дер Ляйен, сейчас это происходит преимущественно не из-за "Омикрона", а из-за штамма "Дельта".

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"Омикрон" был обнаружен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может угрожать, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые обнаруживали учёные за период пандемии, и содержат большое количество мутаций.