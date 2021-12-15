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"Омикрон" станет доминантным штаммом в Европе с середины января, - фон дер Ляйен

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"Омикрон" станет доминантным штаммом в Европе с середины января, - фон дер Ляйен
Фото: Омікрон
Количество заражений COVID-19 растет, к середине января штамм Омикрон может стать доминантным в Европе.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К середине января мы можем ожидать, что "Омикрон" станет доминирующим штаммом в Европе", - сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что Евросоюз готов к борьбе с новым штаммом, учитывая, что в настоящее время почти 66,6% населения Европы получили обе дозы вакцины и более 62 млн человек получили "бустерную" дозу.

Количество случаев заражения коронавирусом серьезно увеличилось в Европе, однако, по словам фон дер Ляйен, сейчас это происходит преимущественно не из-за "Омикрона", а из-за штамма "Дельта".

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"Омикрон" был обнаружен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может угрожать, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые обнаруживали учёные за период пандемии, и содержат большое количество мутаций.

Топ комментарии

  • я гражданин Украины
    афігеть - просто графік вже встановлений....
  • Bill Pecos
    Омикрон не убил ни одного пациента и заражает преимущественно вакцинированных ибо вирус мутировал под так называемую прививку .
  • Владимир Сливка
    ,,Омикрон,, очень интересная мутация вируса КОВИДа.Интересна потому что за неделю до его обнаружения в ЮАР уже компаниями которые выпускают вакцину был разработан план ,,противостоянию,, этой супер-пупер мутации.
    Здесь просматривается целенаправленое заражение народа в целях обогащения или регуляцией популяции населения планеты.
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