Украина предлагает РФ обмен пленными "всех на всех", но в Москве отказываются, - Верещук
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Если мы считаем, что мы достигли определенного уровня в переговорах, то предлагаем любой вариант, чтобы освободить наших людей. Мы говорим: давайте женщин, тех, кто сегодня беременны, больны, давайте гражданских, если вы не хотите отпускать наших военнопленных. Любые варианты", - отметила Верещук.
По ее словам, она "должна констатировать, что РФ не идет ни на какие уступки".
"Они не считают нужным, чтобы обмен происходил. Те требования, которые они предъявляют, нереалистичны, и они это прекрасно знают. И, к сожалению, мы не можем найти сейчас инструмент влияния на РФ", - добавила министерша.
На уточнение журналистов Верещук отметила, что в списках на обмен пленных с украинской стороны около 300 человек.