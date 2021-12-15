Украина предлагает РФ обмен пленными "всех на всех", но в Москве отказываются, - Верещук

Украина предлагает России обмен пленных в формате "всех на всех" и уже подготовила соответствующие списки, но Москва не принимает это предложение и отказывается идти на уступки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Если мы считаем, что мы достигли определенного уровня в переговорах, то предлагаем любой вариант, чтобы освободить наших людей. Мы говорим: давайте женщин, тех, кто сегодня беременны, больны, давайте гражданских, если вы не хотите отпускать наших военнопленных. Любые варианты", - отметила Верещук.

По ее словам, она "должна констатировать, что РФ не идет ни на какие уступки".

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"Они не считают нужным, чтобы обмен происходил. Те требования, которые они предъявляют, нереалистичны, и они это прекрасно знают. И, к сожалению, мы не можем найти сейчас инструмент влияния на РФ", - добавила министерша.

На уточнение журналистов Верещук отметила, что в списках на обмен пленных с украинской стороны около 300 человек.

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