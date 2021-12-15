333 млн вместо жилья для военнослужащих потратят на оружие

Кабинет министров перераспределил 333,2 млн грн, ранее выделенных на строительство жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Теперь эти деньги пойдут на покупку вооружения и военной техники.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно распоряжению №1655 от 15 декабря, правительство перераспределило 333 млн 188 тыс. грн из программы "строительство (покупка) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины" на программу "развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" .

В распоряжении отмечается, что Минобороны не смогло построить запланированное жилье из-за того, что застройщик не способен выполнить условия договора.

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В связи з этим, принимая во внимание приоритетность мер государства по оснащению ВСУ, правительство перераспределило средства между программами по закупке вооружения и военной техники, в частности, на аванс для закупки берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".