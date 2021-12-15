333 млн вместо жилья для военнослужащих потратят на оружие
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно распоряжению №1655 от 15 декабря, правительство перераспределило 333 млн 188 тыс. грн из программы "строительство (покупка) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины" на программу "развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" .
В распоряжении отмечается, что Минобороны не смогло построить запланированное жилье из-за того, что застройщик не способен выполнить условия договора.
В связи з этим, принимая во внимание приоритетность мер государства по оснащению ВСУ, правительство перераспределило средства между программами по закупке вооружения и военной техники, в частности, на аванс для закупки берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".