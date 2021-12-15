Италия закрыла въезд для всех туристов из Украины – даже вакцинированных
Такое решение приняло правительство Италии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Украину перенесли в группу государств Е, для которой действует запрет на въезд для большинства пассажиров. Въезд будет разрешен только для граждан Италии или государств ЕС, членов семьи или имеющих "устойчивые отношения" с жителями Италии, а также для тех, кто направляется на работу, учебу, спортивные соревнования и т.д.
Впрочем, даже эти лица должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Италию, вне зависимости от вакцинации.
Переходный период для введения новых правил должен завершиться в ночь на 16 декабря. Обновленные правила въезда, в соответствии с обнародованным приказом министерства здравоохранения Италии, должны действовать до 31 января 2022 года. Впрочем, это не гарантирует, что в обновленных правилах запрет будет снят.
Также введение запрета на несущественные поездки подтвердило МИД. "Украина отнесена к перечню стран списка Е, что предусматривает запрет на необязательные поездки граждан Украины, в том числе с целью туризма", - говорится в сервисе tripadvisor.