Конгрессмены США призывают ускорить поставки оружия Украине

Представители делегации Конгресса США, недавно посетившие Украину, призывают Белый Дом ускорить поставки оружия украинским Вооруженным Силам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

В делегацию Конгресса, посетившую Киев в эти выходные, вошли законодатели от обеих ведущих партий США: демократы Рубен Галлего, Салуд Карбаджал, Сет Мултон; республиканцы Джо Уилсон, Майкл Уолц.

Конгрессмены встретились с украинскими чиновниками оборонной сферы, а также наблюдали за учениями.

После визита конгрессмены заявили, что ситуация вызывает "значительную обеспокоенность" и призвали Белый дом ускорить поставки оружия украинским Вооруженным Силам.

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"Думаю, честно говоря, обещания жестких действий после вторжения немного сделают, чтобы изменить расчеты Путина", - заявил конгрессмен-республиканец Майк Волц журналистам во вторник.

"Выглядит так, что Путин это делает, потому что знает, что ему это может сойти с рук", - добавил Волц.

Демократы, принявшие участие в визите, также призвали Белый дом к действиям, которые немедленно объяснили бы России влияние вторжения.

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"Если Путин проведет вторжение, я бы хотел, чтобы он знал, что он не сможет купить газировку из автомата в следующие пять минут, а не то, что НАТО соберет конференцию и будет дебатировать несколько недель о следующих шагах", - сказал конгрессмен Сет Мултон.

"Нужно четко объяснить, как данное нами оружие приведет к большим потерям среди российского войска в первый же день, а не со временем, - сказал он. - Не только убедить их, или попытаться убедить, что оккупация будет болезненной, а указать, что масштабное вторжение сразу будет тяжело воспринять".

Законодатели убеждены, что в отличие от 2014 года, когда Россия провела вторжение и оккупировала Крым, украинские войска теперь готовы сопротивляться, если Путин пришлет российские войска. Они, однако, заявили, что не стоит думать, что украинское войско долго продержится.

"Думаю, что мы должны немедленно работать, чтобы создать возможности для мощного сопротивления в необычной войне", - заявил демократ Рубен Галлего.

Законодатели призвали Белый дом ускорить поставку оружия Украине, включая ракеты "корабль-берег" и противовоздушные ракеты, а также больше "Джавелинов".