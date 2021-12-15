ДТЭК из-за угрозы дефицита увеличил объемы добычи угля сверх плана
Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"В январе-ноябре этого года на шахтах "ДТЭК Энерго" добыли более 15,2 млн т угля марки "Г" и ввели в работу 28 новых лав. Всего в этом году компания планирует добыть около 17 млн т газового угля", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14 декабря на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" находится 324 тыс. т угля. Теплоэлектростанции компании работают полным составом оборудования.
"ДТЭК Энерго продолжает максимально добывать уголь на собственных шахтах. Это очень важно для стабильности энергосистемы Украины в пиковые периоды потребления. В ноябре мы добыли около 1,5 млн т угля марки "Г" и ввели в работу 5 новых лав. Также на шахтоуправлениях "Днепровское" и "Героев Космоса" досрочно выполнили годовой план добычи и продолжают максимально ее наращивать. И это лишь некоторые примеры работы наших горняков", - добавили в пресс-службе.
"ДТЭК Энерго" отмечает, что использование угля украинской добычи для компании является приоритетным, а импорт угля является временной мерой, чтобы покрыть дефицит топлива в условиях простоя другой генерации.