Кива не смог лишить журналиста Мокрика аккредитации в ВР

Нардеп "ОПЗЖ" Илья Кива не смог добиться лишения журналиста Даниила Мокрика аккредитации в Верховной Раде. Позицию Кивы поддерживали его коллега Шуфрич и руководитель пресс-службы ВР Кармелюк.

Этот вопрос рассматривался на заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Мокрика в социальной сети "Фейсбук".

Мокрик напомнил, что лишить журналиста аккредитации можно только за нарушение порядка работы ВР, порядка допуска в парламент или условий и общего режима его работы. А таких нарушений со стороны журналиста зафиксировано не было.

"Тем не менее, глава Комитета, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, предлагал все равно лишить меня аккредитации. Основания для этого видела и руководитель пресс-службы ВР Ирина Кармелюк", - написал Мокрик.

Впрочем, пока Комитет в целом предложение о лишении аккредитации не поддержал.

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Мокрик отметил, что во время заседания Комитета Кива проявил неосведомленность с рядом ситуаций, которые напрямую его касаются. Например, вроде бы не знал, что в решении суда речь идет о его психическом расстройстве.

Мокрик привел цитату суда по решению по Киве: "...находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности, является инвалидом 2 группы, имеет болезненное состояние здоровья в результате перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".

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Также Кива якобы не знал, что ВАКС признал его "жемной миллион" необоснованным активом.

"В целом складывается впечатление, что народный депутат Илья Кива очень многого не знает о том, что о нем зафиксировано в официальных документах. В связи с этим недостатком осведомленности у Ильи Кивы может возникнуть излишняя неразбериха по поводу того, что есть, а что не является недостоверной информацией. Надо это исправлять", - подытожил Мокрик.