Встреча Зеленского с Макроном и Шольцем – важный политический сигнал, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает состоявшуюся в Брюсселе встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем важным политическим сигналом.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зеленский четко доказал нашу позицию и подчеркнул: Украина в любых обстоятельствах будет бороться за свои интересы. Партнеры видят, что именно РФ обостряет ситуацию и блокирует урегулирование. Совместными усилиями возвращаем РФ за стол переговоров", - отметил Кулеба.