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Канал "Рада" заявил, что не имеет отношения к промо роликам новых ведущих, которые начали работать в эфире с 15 декабря

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Канал "Рада" заявил, что не имеет отношения к промо роликам новых ведущих, которые начали работать в эфире с 15 декабря
Телеканал "Рада" заявил, что не имеет никакого отношения к промо видео с новыми ведущими, которые с 15 декабря начали работу в эфире обновленного вещателя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке канала.

"Телеканал Рада не имеет никакого отношения к видеоролику, который распространяется в соцсетях и анонимных телеграмм-каналах. Мы не несем ответственности за его наполнение и содержание. Наши сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире нашего телеканала. Парламентский телеканал "Рада" был, есть и будет площадкой для освещения позиций всех политических сил. Мы – независимый государственный телеканал. Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция. Мы работаем благодаря и в интересах граждан Украины", – говорится в сообщении вещателя.

В видеоролике в качестве новых ведущих были представлены политтехнолог Владимир Петров, блогер Сергей Иванов и ряд бывших сотрудников украинских телеканалов.

В частности, это бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, бывший ведущий канала "24" Егор Скорина, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее, на обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Брехуни...
    Вони вимкнули прямий виступ Ірини Геращенко в Раді.
  • 18c49ed2
    Ага. "И ведущие ех-112 вообще не наши". Начались тупые отмазки. Власть "не так поняли" и "вырвано из контекста".
  • Ан Мур
    Колишніх ведучих ZIK та "112" взяли на роботу в оновлений телеканал "Рада"
    За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови ОП Кирило Тимошенко. У середу, 15 грудня, "Рада" виходить в етер в оновленому форматі та у новій студії - уже не як парламентський мовник, а як інформаційний. Згідно з промороликом про оновлення каналу, серед нових облич мовника - колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.
    Як пише "Детектор-Медіа", оновлене мовлення стартує в режимі телемарафону, а ток-шоу почнуть виробляти пізніше.
    Прямі трансляції з Верховної Ради, скоріш за все, будуть модерованими. Зокрема, сьогодні, 15 грудня, перервали рекламою виступ з трибуни ВР співголови фракції "ЄС" у ВР Ірини Геращенко.
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