Сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором предусмотрено $300 млн для поддержки Украины

Сенат США в среду одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на сумму $778 млрд, предусматривающий выделение $300 млн на оказание поддержки Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда", со ссылкой на издание Axios.

Документ был принят 89 голосами против 10, направив оборонный бюджет на общую сумму $770 млрд на подпись президента Байдена после нескольких недель задержки.

Ежегодный оборонный законопроект предусматривает финансирование и определяет политику Пентагона. Он принимается Конгрессом на двухпартийной основе ежегодно за последние шесть десятилетий.

Проект бюджета предусматривает выделение $300 млн на оказание поддержки Украине, что на $50 млн больше, чем запрашивал президент Байден, включая $75 миллионов на летальное вооружение.

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В то же время, в проект бюджета не вошла поправка, которая предусматривала санкции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG. Ее предложили сенаторы-республиканцы Боб Менендес и Джим Риш.

В целом, проект закона предусматривает 770 миллиардов долларов на военные расходы, что на 25 миллиардов больше, чем просил президент Байден, и примерно на 5% больше, чем предполагал прошлогодний бюджет.

Он также предусматривает 4 миллиарда долларов для Европейской оборонной инициативы и 150 миллионов долларов для сотрудничества в области безопасности в странах Балтии.