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США поделятся предложениями России по безопасности в Европе с союзниками, - Донфрид

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США поделятся предложениями России по безопасности в Европе с союзниками, - Донфрид
США поделятся с союзниками и партнерами предложениями России по европейской безопасности. Ранее Москва передала их помощнице американского госсекретаря Карен Донфрид.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметила Донфрид, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков попросил ее о встрече. Он передал ей предложения Москвы по европейской безопасности.

"Я отвезу эти предложения в Вашингтон, а также поделюсь ими с нашими союзниками и партнерами", - сказала Донфрид.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Треш.....
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    це те саме лапатне лайно що розв'язало війну у ценрі Європи, щось смердить про європейську безпеку...
  • Rulya Kosh
    Вовк у вівчарні заговорив про безпеку.
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