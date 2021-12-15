"Северный поток-2" - серьезный инструмент Берлина для разговора с Россией, - Зеленский на саммите "Восточного партнерства"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал после саммита "Восточного партнерства" в среду в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
"Мы сегодня говорили с канцлером Шольцом по поводу "Северного потока-2"... Это очень серьезный инструмент для разговора с Российской Федерацией. И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня находится в руках некоторых лидеров Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важнейших ролей", – сказал Зеленский.
По словам президента Украины, газопровод способен стать действенным рычагом для давления на Россию.
"Я бы благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то сдвиги в исполнении того же Минска или другие шаги по завершению военного конфликта на Востоке могли бы быть решены", - добавил Зеленский.
Однако в конце глава государства подчеркнул, что он не уверен, что Шольц его услышит.