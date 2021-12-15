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Хотел бы, чтобы США играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе, - Зеленский

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Хотел бы, чтобы США играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Соединенные Штаты Америки играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в среду в рамках саммита Восточного партнерства.

Я рад, что США сегодня хотят играть ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных ролей, а не эпизодическую в этом мирном урегулировании. Если сложно присоединиться к нормандскому формату, мы готовы идти параллельным треком, чтобы США играли одну из главных ролей в этом формате. Мы готовы к трехсторонним саммитам, но нельзя решать что-либо с Украиной без Украины", - отметил украинский президент.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Зелене непорозуміння. Чому все ще триває війна? Чому ти її все ще не зупинив? Згадай стадіон, говеня.
  • віктор федорович 31ee1569
    Не російська військова агресія, а ситуація на Донбасі??
  • Иван Петрович Сидоров
    Зеленський хотів би, щоб Сполучені Штати Америки грали одну з головних ролей у врегулюванні ситуації на Донбасі. /"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы. Но: Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Германия должна, - Мельник. /Меркель следует срочно, - Мельник. /Новое правительство Германии должно, - Мельник ./ Зеленский: У меня к Байдену очень простой опрос - почему мы до сих пор не в НАТО?
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