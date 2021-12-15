Хотел бы, чтобы США играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Соединенные Штаты Америки играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в среду в рамках саммита Восточного партнерства.

Я рад, что США сегодня хотят играть ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли одну из главных ролей, а не эпизодическую в этом мирном урегулировании. Если сложно присоединиться к нормандскому формату, мы готовы идти параллельным треком, чтобы США играли одну из главных ролей в этом формате. Мы готовы к трехсторонним саммитам, но нельзя решать что-либо с Украиной без Украины", - отметил украинский президент.

Читайте также: Сенат США одобрил оборонный бюджет, в котором предусмотрено $300 млн для поддержки Украины