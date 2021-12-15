Зеленский: Я не ощущал давления со стороны США относительно проведения выборов в ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ощущал давления со стороны США относительно выполнения политической части Минских договоренностей по проведению выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в среду в рамках саммита Восточного партнерства.

"Давления я не ощущал. Если будет – обязательно скажу", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, не ощущал ли он давления со стороны партнеров из США относительно необходимости проведения в ОРДО и ОРЛО выборов к деоккупации этих территорий.

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