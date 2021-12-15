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Украина готова к любому формату переговоров с Россией, нужно такое же желание РФ остановить войну на Донбассе, - Зеленский

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Украина готова к любому формату переговоров с Россией, нужно такое же желание РФ остановить войну на Донбассе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но необходимо такое же желание с российской стороны остановить войну на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в среду в рамках саммита Восточного партнерства.

"Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией по урегулированию этого процесса (ситуации на Донбассе – ред.). Мы об этом говорим открыто и уже не в первый раз. Необходимо такое же желание - остановить войну - и со стороны РФ", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Ритта Рыжук
    У Росії одна найближча мета ,про що вони наголошували неодноразово ,втюхати Даунбас з особливим статусом(автономією) в Україну !!!)))
  • Чайка Київ
    Решатель, до будь якого з усіх сторін готовий ти, а не Україна.
  • Vladimir Soukhov
    А що той формат коли в ду глаз заглядав не канає ?
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