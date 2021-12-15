Украина готова к любому формату переговоров с Россией, нужно такое же желание РФ остановить войну на Донбассе, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но необходимо такое же желание с российской стороны остановить войну на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе в среду в рамках саммита Восточного партнерства.
"Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией по урегулированию этого процесса (ситуации на Донбассе – ред.). Мы об этом говорим открыто и уже не в первый раз. Необходимо такое же желание - остановить войну - и со стороны РФ", - заявил Зеленский.