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"Газпром" сообщил о выполнении обязательств по транзитному договору с Украиной за 2021 год

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"Газпром" сообщил о выполнении обязательств по транзитному договору с Украиной за 2021 год
Российский "Газпром" заявляет, что выполнил обязательство по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня компания выполнила обязательство по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", - сообщает концерн.

Исходя из статистики концерна, рубеж был преодолен по итогам газовых суток 14 декабря - утром 15 декабря. При сохранении текущих объемов транзита до конца года "Газпром" может транспортировать через Украину около 42 млрд куб. м газа.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    глумятся?и над Украиной,и над Европой...
    думаю это исторически недолго продлится...
    еще придется свой газ в трехлитровые банки закатывать и торговать вдоль международных трасс
  • Пушистик Шаловливый
    Сейчас уже прокачку убыточна для Украины.очень маленькие объёмы.Нефтегаз имет убыток 4.5 млрд гр на конец года.Слишком много фирм - прослоек находится на труде и типа обеспечивают прокачку газа!Сейчас прибыль от транзита упала в 3 - 4 раза из-за падениев объёмов прокачки,а фирмы - прослойки тянут на себя миллиарды гр типа за обесеечение прокачки газа ,но уже тянут на прямую с Нефтегаза.По этому специально нужно создать комиссию и проверить работу Нефтегаза.Провести аудит.Кто-то целенаправленно банкротит Нефтегаз.Такая прибыльная компания не может быть такой убыточной.Иди нужно менять совет правления Нефтегаза и голову.
  • Туре Хунд e36e0249
    Это же отлично - "в обход" ! Зачем Украине прокачивая агрессорский газ кормить русню .
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