"Я ваш майдан в рот е#ал", - политтехнолог Петров с канала "Рада" в 2013 году. СКРІНШОТ

К переформатированию государственного телеканала "Рада" привлекли скандального политтехнолога Владимира Петрова, который ругал Революцию Достоинства и тролил акции оппозиции против Януковича.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Егор Чечеринда, сообщает Цензор.НЕТ.

Чечеринда опубликовал скриншот поста Владимира Петрова о Революции Достоинства.

"Я ваш майдан в рот е#ал", - писал политтехнолог 22 ноября 2013 года.

"Знакомьтесь, - Владимир Петров. Известный политтехнолог, еще в 2013-м троливший, как мог, акции оппозиции против Януковича с помощью БРДМ в сопровождении автомобилей МВД, Алексея Дурнева и моркови, которую Дурнев дарил Яценюку.. Помните? Именно из-за этой провокации и этот БРДМ Вадим Титушко сотоварищи побили Ольгу Сницарчук и ее оператора в мае 2013-го", - напомнил Чечеринда.

Он иронически добавил, что сейчас "точно спокоен за будущее "Рады". Достойные руководители, достойные телеменеджеры". И подчеркнул, что работу телеканала граждане финансируют со своих налогов.