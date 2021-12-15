41 вуз из Украины попал в рейтинг лучших университетов Европы и Средней Азии

41 вуз из Украины попал в ежегодный перечень лучших развивающихся университетов стран Европы и Средней Азии на 2022 год (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022), в который вошли 450 лучших заведений высшего образования. Рейтинг составлен глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Число украинских заведений высшего образования среди лучших в Восточной Европе и Центральной Азии возросло до 41, что является абсолютным рекордом в истории данного регионального рейтинга. В то же время, присутствие Украины в топ-100 рейтинге сократилось с четырех до трех университетов на фоне общего снижения их репутационных и наукометрических показателей.

Украинские заведения высшего образования, вошедшие в перечень 100 лучших:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 35-е место в 2022 г. (33-е место в 2021 г.);

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 63-е место в 2022 г. (66-е место в 2021 г.);

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 69 место в 2022 г. (67 место в 2021 г.).

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В целом по сравнению с 2021 годом количество ЗВО Украины в региональном рейтинге выросло с 25 до 41:

16 университетов впервые вошли в рейтинг;

4 университета улучшили позиции по сравнению с позициями прошлого года;

7 университетов сохранили позиции.

Для составления регионального рейтинга университетов QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings учитываются десять показателей: академическая репутация учебного заведения, его репутация среди работодателей, соотношение количества преподавателей и студентов, количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника, количество цитирований на одну публикацию, доля иностранных преподавателей и сотрудников, доля иностранных студентов, доля преподавателей и сотрудников с ученой степенью, глубина международных научных коллабораций и присутствие учебного заведения в онлайн-среде.

Полный перечень 450 лучших заведений высшего образования развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год доступен по ссылке.