Главные новости 15 декабря: встреча Зеленского с Шольцем и Макроном, скандал с телеканалом "Рада"

Зеленский встретился с главой правительства Германии и президентом Франции, к переформатированию "Рады" привлекли скандального технолога и ведущих с "112" и Zik, министра Чернышова и бизнесмена Павлюка поймали за передвижением на авто с мигалками и номерами прикрытия, - главные новости Украины 15 декабря.

Встреча Зеленского с Шольцем и Макроном

Сначала президент Украины говорил с новым главой правительства Германии Шольцем, затем – со своим французским коллегой Макроном. На конец они встречались втроем. Вместе Зеленский, Шольц и Макрон призывают Россию возобновить работу в "нормандском формате". Министр иностранных дел Кулеба говорит, что их встреча – "важный политический сигнал".

Скандал с телеканалом "Рада"

Государственный телеканал решили обновить. На рекламном ролике – бывшие телеведущие "112 Украина" и ZIK. Сам телеканал утверждает, что не имеет отношения к этому видеоролику.

Среди вовлеченных в "обновление" канала - скандальный политтехнолог Владимир Петров, который в 2013-м писал, что "Я ваш майдан в рот е#ал".

Министр Чернышов и бизнесмен Павлюк ездят с номерами прикрытия

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, являющийся товарищем президента Зеленского, использует номера прикрытия и спецсигналы. Чернышов – единственный, кто был в этом году на праздновании дня рождения главы ОП Андрея Ермака в государственной резиденции в Карпатах. Также номера прикрытия использует близкий к Зеленскому бизнесмен Илья Павлюк.

Брат главы ОАСК вышел под залог в 7,61 млн.

Зонтова подозревают в извлечении неправомерной выгоды. Сначала ему назначили залог в 35 млн грн, затем его уменьшили до 27,24 млн, затем до 21,56 млн грн. В конце концов он оказался на свободе, заплатив 7,61 млн.

Дело в России против Цымбалюка

Роман Цымбалюк – корреспондент УНИАН в Москве. Он уже много лет трудится в столице РФ. Сейчас против него заведено дело за экстремизм. Таким образом, Россия оказывает на Цимбалюка давление. Наше посольство – на связи с журналистом.

В Тернополе облили краской памятник Бандере

Неизвестный мужчина сделал это среди бела дня. Сейчас его ищет полиция.

Италия закрыла въезд для туристов из Украины

Теперь попасть в эту страну нельзя даже при наличии сертификата о вакцинации. Въезд будет разрешен только для граждан Италии или государств ЕС, членов семьи или тех, кто имеет "установленные отношения" с жителями Италии, а также для тех, кто едет на работу, обучение, спортивные соревнования и т.д.