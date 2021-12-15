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Зеленский призвал Запад вводить жесткие санкции против России до эскалации ситуации: "Санкционная политика "после" уже никого не интересует"

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Зеленский призвал Запад вводить жесткие санкции против России до эскалации ситуации: "Санкционная политика "после" уже никого не интересует"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза к применению меры пресечения в отношении России до наступления возможной эскалации на Донбассе.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на саммите Восточного партнерства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после эскалации со стороны России. И применить мощную санкционную политику. Мы смогли объяснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не интересует. Мы за мощную санкционную политику в отношении эскалации и тогда вероятной эскалации может не быть. Такие отношения, упреждающие опасные шаги, смогут остановить конфликт на востоке нашей страны, продолжающийся уже 8 лет", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    А які санкції ти застосував проти маасковії?
  • M M 99e94582
    Какие еще санкции? Вот, например, в воскресенье в Киеве будет выступать некто Баста, посещавший Крым. Европа должна против него санкции ввести за незаконное посещение Крыма? Или все таки Украина? И так во всём. Это я так, для наглядности про Басту говорю. В экономике то же самое, расейский бизнес тут процветает.
  • BAG68100
    Я предлагаю посадить зеленского ДО окончания его президентского срока. Потом будет неинтересно и поздно.
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