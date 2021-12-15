Комитет Совета по правам человека поддержал изменение статуса Дома на всеукраинский русскоязычный канал
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Детектор медиа.
Если Рада поддержит изменения, канал сможет попасть в Универсальную программную услугу, которая бесплатно предоставляется украинцам. В настоящее время в УПУ входит Суспільне и телеканал "Рада".
Таким образом, государственный русскоязычный канал Дом, создававшийся для вещания на временно оккупированные территории, де-факто выходит в общенациональный масштаб и сможет конкурировать с частными телеканалами.
В ходе обсуждения отдельные нардепы подчеркнули, что этот вопрос не является предметом ведения комитета по правам человека, поэтому его рассмотрение непрофильным комитетом является незаконным.
Нардеп Дмитрий Разумков отметил, что "с таким же успехом комитет по правам человека может рассматривать закон о государственном бюджете".
Председательствующий отрицал это, ссылаясь на постановление Рады, где права и свободы временно перемещенных лиц отнесены к компетенции комитета по правам человека.
В частности, комитет исходит из того, что внутренне перемещенные проживают на всей территории свободной Украины, следовательно, предназначенные для них телепрограммы должны распространяться на все государство.
Телеканал "Дом" начал работу в марте 2020 года, он вещает на временно оккупированных территориях (ВОТ) для "объективного информирования украинцев на территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя и их возвращения в украинскую повестку дня".
Главная цель канала задекларирована как информационное содействие реинтеграции ВОТ, что включает в себя формирование положительного отношения к реинтеграции у граждан Украины и информационное содействие в этом процессе стран-партнеров.