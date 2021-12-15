Ядро сторонников Путина в РФ за 4 года сократилось вдвое, – "Левада-центр"

С осени 2017 года ядро ​​сторонников президента Владимира Путина в РФ сократилось вдвое.

Об этом рассказал научный руководитель "Левада-центра" Лев Гудков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

Так, результаты опроса "Левада-центра", проведенного с 25 ноября по 1 декабря 2021 года, показали снижение рейтинга Путина в РФ на 8% по сравнению с апрелем. Если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье, 32% россиян проголосовали бы за действующего главу Кремля – это минимальный показатель с 2014 года.

"Эффект очень сильной пропаганды уже сошел, хотя последствия останутся надолго. Но это уже сейчас не очень влияет на отношение к Путину. Намного более важные вещи – это внутренняя политика, а здесь ситуация существенно ухудшается. 32% – это среди всех, кто имеет право голосовать", – отметил Гудков.

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По данным опроса, среди респондентов, заявивших о готовности участвовать в президентских выборах, рейтинг Путина составляет 49% - на 7% меньше, чем в апреле этого года. В то же время показатель поддержки Путина впервые с 2014 года упал ниже 50%.

"Если посмотреть на тех, кто точно планирует участвовать в выборах, то это в основном пропутинская часть населения, которая зависит от государства. Благодаря им Путин получил бы 49% голосов сегодня. Учитывая механизмы проведения выборов и ресурсы фальсификации и манипуляции, можно сделать вывод": у него сохраняется достаточно значительный ресурс, - подчеркнул Гудков. - Хотя, конечно, ядро ​​сторонников очень заметно размывается. Если посмотреть с осени 2017 года, то оно сократилось вдвое".

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А рейтинг других российских политиков в то же время существенно ниже. Лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы поддержать 3% опрошенных (среди всех имеющих право голосовать), лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 2%.