Страны-лидеры ЕС не поддерживают предложение США по планированию новых санкций против России, - Bloomberg

По информации Bloomberg, Франция, Германия, Италия и Испания против того, чтобы быстро составлять план введения новых санкций против России из-за ее эскалации в отношении Украины, как это предлагают США. В то же время, другие страны блока считают, что публичные угрозы санкциями могут более эффективно сдержать Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Это противоречие, по наблюдениям журналистов Bloomberg, показывает скептицизм Евросоюза по поводу оговорок США относительно подготовки России к масштабному вторжению в Украину.

Послы стран восточной Европы, Нидерландов и скандинавских государств просили Европейскую комиссию обсудить с ними варианты детальных санкций как можно быстрее, сообщил один из чиновников. По словам другого, эти варианты в основном готовы.

Берлин считает, что такой подход не оставит места для маневра против России в будущем, потому что черновой вариант станет доступным общественности из-за утечки. Германия и ее единомышленники из числа членов ЕС считают, что обнародование вероятных санкций даст Путину повод для столкновения, которого он так ищет, а любые убытки России ударят и по членам блока, учитывая близкие экономические связи.

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По мнению оппонентов немедленного обсуждения санкций, подождать следующего шага Путина, прежде чем применять конкретные, точечные меры будет более эффективно, чем делать публичными различные варианты, учитывая риск, что они не могут быть применены, говорят чиновники ЕС. Они подчеркивают, что в случае вторжения будут применены "болезненные меры", а споры касаются того, насколько детальным должно быть планирование на фоне неуверенности намерений Москвы.

По словам одного из дипломатов, Евросоюз не разделяет уверенности США в планах Путина начать вторжение в начале следующего года. Вместо этого они расценивают движение российских сил как тактику давления.

Высокий представитель Европейского Союза по внешним делам Жозеп Боррель заявил, выступая в Брюсселе 15 декабря, что блок "ожидает лучшего и готовится к худшему".

"Если ситуация в Украине ухудшится, несомненно, мы будем готовы ответить. Пока же мы не хотим прилагаться к какой-либо эскалации. Мы хотим оставаться в этом режиме предотвращения, то есть дипломатической плоскости, чтобы попытаться изучить разные сценарии и иметь ответы на каждый из них".